Турпоток на Алтай вырос на 30-40% в годовом измерении

Туристы жалуются на нехватку туалетов и горячей воды, и не всегда готовы проходить по 15 километров в день

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С учетом запрета на поездки почти по всем международным направлениям спрос на туристические поездки на Алтай вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом, при этом многие туристы жалуются на качество сервиса, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она отметила, что сезон в Алтайском крае открылся 27 июня, а Республике Алтай - с 3 июля. В основном туда едут жители Москвы, Петербурга и сибиряки - на выходные.

По данным РСТ, в августе загрузка отелей на Алтае выросла на 185% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прогноз на сентябрь - 182%. Спрос на авиабилеты в Горно-Алтайск и Барнаул в июне-июле подскочил в 4,3 раза. При этом средний чек на авиабилеты на Алтай снизился на 43% - до 11 304 рублей. Самолеты прибывают полными.

"Отели 3-5* до середины сентября преимущественно забронированы, люди едут на 7-10 дней. Места на сертифицированных базах, которые предлагают не только размещение, но и сервис, в дефиците до сентября-октября. На август места можно найти в Белокурихе, поскольку из-за пандемии санатории лишились корпоративных клиентов по линии соцстраха", - сказала эксперт.

Нынешний сезон отличается от предыдущих тем, что на Алтай поехали туристы, привыкшие к комфорту и высокому уровню сервиса, чего Алтаю пока явно не хватает, отметила Тюрина, сославшись на жалобы, поступающие туроператорам.

"На активных маршрутах люди хотят места с туалетом и горячей водой, некоторые не готовы проходить в день по 15-30 км. Туроператоры стараются переориентировать таких туристов еще на этапе заявок - предложить им отдых в Белокурихе или дорогих туркомплексах", - сообщила она.

Она обратила внимание, что красивые и интересующие туристов места на Алтае находятся на отдалении. "Люди стремятся увидеть картинки из Instagram - Белуху, водопад Учар, Каменные грибы, алтайский Марс. Но до них нужно долго ехать, а то и идти. Частные вертолеты Robinson и Copter, рассчитанные на 3-5 человек, заранее забронированы. Вип-туристы буквально перекупают технику и номера в отелях, как на аукционе", - сказала она.

По мнению Тюриной, в этом году сезон на Алтае может продлиться до сентября-октября, если погода не помешает, хотя обычно заезды у туроператоров заканчиваются с приходом осени. "Это помогло бы турбизнесу хоть как-то отыграть потери мая и начала лета", - заключила Тюрина.