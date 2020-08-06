Почти 60% россиян поддержали идею трехдневного голосования

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Больше половины граждан РФ (59%) положительно отнеслись к принятию закона, позволяющего проводить голосование в течение нескольких дней, но не более трех дней подряд, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, в качестве основных аргументов в пользу голосования в течение нескольких дней сторонники данной идеи отмечают, что это удобно для избирателей, позволит повысить явку и дать больше времени обдумать свое решение.

В свою очередь, почти треть сограждан (30%) выразили противоположное отношение к такому способу проведения голосования, отмечают социологи. По данным ФОМ, с точки зрения представителей данной категории респондентов, режим голосования в течение нескольких дней представляется излишне затянутым и потребует дополнительных бюджетных затрат, которые можно было бы использовать на другие цели.

Результаты исследования показали, что 11% респондентов затруднились определиться со своим отношением к идее голосования в течение нескольких дней подряд.

Всероссийский опрос был проведен 17-19 июля 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Госдума в июле приняла в трех чтениях закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. В том же месяце документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Впервые многодневную схему применили в России на голосовании по поправкам в Конституцию.