Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает избиркомам организовывать голосование на выборах и референдумах на протяжении трех дней. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Решение о проведении многодневного голосования должно быть принято не позже, чем в 10-дневный срок со дня публикации решения о назначении выборов. Таким образом, трехдневное голосование по этому закону можно будет проводить уже на следующих выборах за единым днем голосования в сентябре. Впрочем, в июле Центризбирком уже решил, что в 2020 году перед единым днем голосования 13 сентября будет проводиться досрочное голосование вне участков, которое пройдет 11 и 12 сентября. Отменить многодневное голосование нельзя.

Закон также дает избиркомам право проводить голосование вне помещений, а во дворах и других местах общего пользования. Центризбирком также получает право устанавливать "иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования".

По думским выборам такие решения будет принимать ЦИК, по выборам и референдумам нефедерального уровня принимать решения будет комиссия, организующая голосование.

В случае принятия решения о проведении "многодневки", голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Все эти новеллы были внесены в июле, после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, в законопроект , который в 2012 году в Госдуму внес тогдашний президент Дмитрий Медведев.

Дума приняла этот закон 21 июля, Совет Федерации - 24 июля. Комментируя ситуацию, председатель ЦИК Элла Памфилова назвала многодневное голосование "требованием времени" и предложила надолго забыть о "нормальных условиях" для выборов. Критиков трехдневного голосования она упрекнула в "политической немощи" и неспособности призвать на участки достаточно наблюдателей и избирателей. По ее словам, многодневное голосование по Конституции людям очень понравилось.