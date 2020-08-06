Сторонники Фургала вышли на очередное шествие в Хабаровске

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска, несмотря на дождь, начали шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.

Маршрут шествия - от площади Ленина, по улицам Муравьева-Амурского и Ленина и возвращение к зданию правительства Хабаровского края. Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие идут по проезжей части, проезжающие мимо автомобили сигналами выражают им поддержку.

Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, по субботам они наиболее многочисленны.

Врио губернатора Михаил Дегтярев уже не раз говорил, что протесты пора сворачивать. Полиция периодически задерживает митингующих, некоторые из них были оштрафованы или арестованы. К примеру, активно участвовавший в акциях водитель так называемого "фургаломобиля" получил восемь суток ареста.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, переправлен в Москву и арестован по обвинению в организации наемных убийств предпринимателей.