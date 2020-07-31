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Хабаровский омбудсмен заявил, что митингующие в поддержку Фургала нарушают права горожан

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий считает, что участники несанкционированных митингов и шествий нарушают права других граждан, которые в них не участвуют.

"Сейчас эти люди нарушают права других граждан, которые совсем не участвуют в этих акциях, но, тем, не менее, вынуждены слушать этот шум. Вынуждены мириться с тем, что не проехать иногда бывает. Моя позиция - в правовом государстве все вопросы нужно решать правовым путем. Закон и порядок. Других принципов просто нет", - сказал Чесницкий журналистам в пятницу.

В РоссииОчередная акция в поддержку Фургала прошла в ХабаровскеОчередная акция в поддержку Фургала прошла в ХабаровскеЧитать подробнее

Он также подчеркнул, что участники несанкицонированных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала своими действиями нивелируют собственные требования соблюдения российских законов.

Что касается стихийных митингов, Чесницкий считает, что их нужно проводить строго после согласования с властями.

"Я много раз уже говорил, что я противник любых незаконных акций, будь то шествия или демонстрации. Считаю, что нужно находить законные методы. Разрешит мэрия где-то шествие проводить - вот там это и нужно делать", - добавил омбудсмен.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Фургал арестован в Москве по подозрению в организации убийств бизнесменов Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского в 2004-2005 годах. Сам экс-губернатор все обвинения отвергает. В Хабаровске проходят массовые акции в поддержку Фургала.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровск Игорь Чесницкий

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