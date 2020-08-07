Дегтярев собрался вернуть командировки бизнес-классом за счет бюджета

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министры правительства Хабаровского края могут вновь начать летать в служебные командировки бизнес-классом за счет бюджета. Ранее такие ограничения были введены бывшим губернатором края Сергеем Фургалом.

На официальном интернет-портале нормативных актов Хабаровского края в пятницу был опубликован проект постановления "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Хабаровского края". В нем, в частности, сообщается, что "расходы по проезду на территории РФ возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда: воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса".

"Морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров. Железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса", - сказано в проекте постановления.

Чиновники редко бывают в Москве

В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев сообщил, что в последние годы чиновники редко бывали в командировках и мало встречались с федеральными министрами, чтобы решать вопросы в интересах региона.

"За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема: из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25. В 15 государственных программ мы не попали, потому что или были плохо подготовлены документы или их не сопровождали наши чиновники во время своих командировок в Москву. Это не дело!", - сказал Дегтярев в видеоролике, размещенном на его странице в инстаграме.

По словам врио главы региона, "краевые министры должны регулярно бывать в столице, встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края, привлекать средства из федерального бюджета в наш краевой бюджет в интересах людей".

"В этой связи вопрос эффективности – не праздный. Спросить хочу у вас, (подписчики страницы - ИФ): сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?", - спросил Дегтярев.

В марте 2019 года экс-губернатор края Фургал запретил большинству чиновников краевого правительства летать в командировки за счет бюджета бизнес-классом.

"По отношению к большинству жителей края чиновникам летать бизнес-классом за бюджетный счет – несправедливо", - писал Фургал на своей официальной странице в инстаграме. Он отметил, что мера не коснется трех первых заместителей председателя правительства. "Для остальных установлен единый тариф – эконом", - подчеркнул Фургал.

При этом, добавил он, летать бизнес-классом за свой счет чиновникам "никто не запрещает и вряд ли кто осудит".

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.