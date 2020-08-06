Суд арестовал у бывших руководителей "Югры" 5 млрд рублей по иску АСВ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 4 августа по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) наложил "ограничение на распоряжение денежными средствами и иным имуществом" девяти бывших руководителей банка "Югра" и двух компаний в пределах суммы 5 млрд рублей.

Ограничения будут действовать до вступления в законную силу решения по иску агентства, говорится в определении суда.

Иск АСВ о солидарном взыскании с экс-руководителей банка, а также АО "Комин" и кипрской Seneal international agency ltd 5 млрд рублей поступил в суд 24 июля в рамках дела о банкротстве "Югры". Предварительное заседание по делу назначено на 11 ноября.

Среди ответчиков - бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент Алексей Нефедов.

3 августа в суд поступило ходатайство агентства о принятии обеспечительных мер, которое суд 4 августа удовлетворил.

В последнее время АСВ направило в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей банка "Югра" значительных сумм убытков.

Как сообщалось ранее, АСВ 21 июля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших руководителей "Югры" и трех компаний почти 6 млрд рублей.

23 июля АСВ подало в суд заявления о взыскании с 12 экс-руководителей банка, а также АО "Комплексные инвестиции" и АО "Московский телевизионный завод "Рубин" 5,95 млрд рублей убытков, а с тех же топ-менеджеров, АО "Комплексные инвестиции" и АО "Куб" - 570,2 млн рублей.

В числе ответчиков во всех заявлениях указаны Хотин, Шиляев и Нефедов.

Суд назначил предварительные заседания по трем заявлениям на 19 октября.

В конце июля, суд принял к производству заявления АСВ о солидарном взыскании с бывших руководителей "Югры" более 21 млрд рублей убытков.

18 июня в суд поступили заявления АСВ о взыскании с 14 экс-руководителей и пяти компаний 8,3 млрд рублей убытков, а также о взыскании с 12 экс-руководителей и трех компаний 7,3 млрд рублей. В числе ответчиков - Хотин, Шиляев, экс-глава совета директоров Александр Сучков и Нефедов.

Предварительное заседание суд назначил на 11 ноября.

17 июля Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ о взыскании убытков арестовал имущество бывшего руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей.

Ответчиками, в частности, стали Хотин, Шиляев, Сучков, Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и ЗАО "НК Дулисьма".

Предварительное заседание по делу назначено на 21 октября.

На 2 сентября суд отложил предварительные заседания по искам АСВ о взыскании 1,7 млрд рублей, 197,4 млн рублей и 5,9 млрд рублей. На 11 ноября отложено рассмотрение поступившего 20 мая заявления АСВ о взыскании с 12 экс-руководителей банка и пяти компаний $1,05 млрд.

Среди ответчиков по этим искам также названы Хотин, Шиляев, Сучков и Нефедов.

Суд привлек Банк России к участию в рассмотрении всех заявлений как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

ЦБ ввел временную администрацию в "Югру" и объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у банка лицензию. Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк "Югру" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

Суд 3 августа продлил процедуру банкротства в отношении банка до 3 февраля 2021 года.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест.