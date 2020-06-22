Суд по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 78 млрд рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 19 июня удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о принятии мер обеспечения в отношении экс-руководителей признанного банкротом банка "Югра" на сумму 77,7 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд арестовал имущество 12 бывших руководителей банка и пяти компаний по двум искам - на 38,6 млрд рублей и 39,1 млрд рублей.

Меры приняты в рамках поступивших 20 мая двух исков АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков в размере $521,8 млн и $529,2 млн.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что 5 июня в суд поступили уточненные заявления АСВ о взыскании соответственно 38,6 млрд рублей и 39,1 млрд рублей.

Во всех заявлениях среди ответчиков фигурирует бывший совладелец (и основной собственник) банка Алексей Хотин, экс-предправления Дмитрий Шиляев и экс-президент Алексей Нефедов.

Меры обеспечения приняты до вступления в силу судебных актов о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

В последнее время АСВ направило в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей банка значительных сумм убытков.

Так, арбитражный суд Москвы 11 июня удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества девяти бывших руководителей "Югры" и пяти компаний на сумму 5,9 млрд рублей. Эти меры приняты по аналогичному иску агентства, поданному 19 мая.

Кроме того, на 26 июня назначено рассмотрение заявления АСВ о солидарном взыскании с 12 бывших руководителей и четырех компаний 2,4 млрд рублей убытков, а также с шести физлиц и четырех компаний 1,4 млрд рублей.

На 3 июля назначены заявления АСВ о взыскании убытков с экс-руководства банка "Югра" на общую сумму 1,9 млрд рублей.

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Только через год, в сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл в отношении банка конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим АСВ. Две вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. В середине апреля этого года суд продлил им меру пресечения до 18 июля.