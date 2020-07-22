Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 июля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество бывшего руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Определение об аресте вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в 10-дневный срок в апелляционном суде, говорится в определении суда, размещенном на сайте.

АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о солидарном взыскании с бывшего руководства банка "Югра" 21,5 млрд рублей убытков 17 июля. В тот же день агентство подало заявление о принятии мер обеспечения, которое суд удовлетворил.

Ответчиками, в частности, стали бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев, экс-глава совета директоров Александр Сучков, экс-президент Алексей Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и ЗАО "НК Дулисьма".

Суд привлек к участию в деле Банк России как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

С учетом значительного количества судебных заседаний, отложенных в связи с действием на территории Москвы ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавируса, а также графиком отпусков судей, предварительное заседание по делу назначено на 21 октября.

Ранее АСВ уже подало в суд ряд заявлений о взыскании с бывших руководителей "Югры" значительных сумм убытков. На 2 сентября суд отложил предварительные заседания по искам АСВ о взыскании 1,7 млрд рублей, 197,4 млн рублей и 5,9 млрд рублей. На 11 ноября отложено рассмотрение поступившего 20 мая заявление АСВ о взыскании с 12 экс-руководителей банка и пяти компаний $521,8 млн, а также $529,2 млн.

Ответчиками по этим искам, в частности, также названы Хотин, Шиляев, Сучков и Нефедов.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал лицензию у этой кредитной организации.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства – 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства – 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест.