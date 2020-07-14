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Гособвинение запросило до 7,5 лет колонии для фигурантов дела "Нового величия"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит суд приговорить к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов так называемого дела "Нового Величия", обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе

Как передал корреспондент "Интерфакса", в ходе прений сторон во вторник государственный обвинитель попросил суд назначить наказание: Анне Павликовой - 4 года условно; Марии Дубовик - 6 лет условно; Петру Карамзину - 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима; Дмитрию Полетаеву - 6 лет и 6 месяцев условно; Руслану Костыленкову - 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима; Вячеславу Крюкову- 6 лет колонии общего режима; Максиму Рощину - 6 лет и 6 месяцев условно.

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Кроме того, прокурор попросил суд признать всех подсудимых виновными по предъявленному обвинению. "Вина подсудимых подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств", - заявил он в прениях сторон.

Кроме того, прокурор попросил запретить публиковать данные в интернете Костыленкову и Карамзину на 6 лет, Крюкову, Рощину и Полетаеву на 5 лет, некоторым фигурантам также обвинение запросило в виде дополнительного наказания два года ограничения свободы. Адвокаты начнут выступать в прениях 21 июля в 14:00.

Ранее во вторник Люблинский суд Москвы продлил текущие меры пресечения всем фигурантам.

Дело "Нового величия"

10 активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста. Фигурантам тогда вменили создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Между тем на сегодняшнем заседании государственный обвинитель в ходе прений сторон заявил, что квалификация по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишняя. "Деяния всех подсудимых нужно квалифицировать по ч. 1 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества)", - сказал прокурор.

По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

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Дело получило широкий общественный резонанс после общественной кампании в поддержку обвиняемых Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые изначально находились под стражей, однако в августе 2019 года по ходатайству следствия были переведены судом под домашний арест.

Параллельно с "основным" делом, по которому на скамье подсудимых находится семь человек, Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием, но впоследствии отказавшегося от нее. Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину Рустам Рустамов ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условного.

Бывший подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста, после чего суд объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Как утверждали СМИ, в настоящее время Гаврилов находится на Украине.

Новое величие Анна Павликова Мария Дубовик Петр Карамзин Дмитрий Полетаев Руслан Костыленко Вячеслав Крюков

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