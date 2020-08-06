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После несчастного случая на руднике Evraz остановлена работа участка

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сибирское управление Ростехнадзора сообщило, что приостановило работу участа на Шерегешском руднике АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Евраз ЗСМК, входит в группу Evraz) после несчастного случая 28 июля.

Там при доставке горной массы на горизонте +140 м до рудоспуска №4 на горизонте +160/+115 м машинист погрузочно-доставочной машины съехал в рудоспускную выработку. Он сам выбрался из кабины, и его в шоковом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него политравму и травматический шок I-II степени.

Осмотрев место происшествия, сотрудники Ростехнадзора осмотрели место происшествия и выявили нарушения требований промышленной безопасности.

"Работы по разгрузке горной массы в рудоспуск производились в отсутствии предохранительного вала, при нарушенном креплении кровли горной выработки и при отсутствии освещения сетевыми светильниками рабочей зоны", - говорится в пресс-релизе.

Поэтому ведомство на 15 суток запретило о чистные работы на горизонте +140 м участка "Новый Шерегеш" блока №3-140 рудоспуска №4. Причины аварии расследует комиссия.

В Evraz уточнили, что приостановлен только один из рудоспусков. По словам представителя компании, приостановка участка не оказала влияния на работу предприятия - добыча руды на Шерегешском руднике и ее отгрузка продолжаются.

"К административной ответственности в виде штрафа привлечены должностные лица предприятия", - сообщили в ведомстве, не уточнив, кого и на сколько оштрафовали.

Раньше Таштагольский, Казский, Горно-Шорский (Шерегешский) рудники, а также Гурьевский карьер по добыче известняка и Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика входили в состав АО "Евразруда" (входило в Evraz), которое весной 2018 года прекратило деятельность и в результате реорганизации было присоединено к "Евраз ЗСМК".

"Евраз ЗСМК" образован в 2011 году, производит длинномерную продукцию строительного и машиностроительного сортамента, включая рельсы для железной дороги, трамвайных путей и метрополитена.

Евраз ЗСМК Шерегеш Evraz Ростехнадзор

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