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Evraz отложит два российских проекта из-за ухудшения ситуации на рынке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Группа Evraz в презентации подтвердила перенос проектов по запуску литейно-прокатного комплекса на "Евраз ЗСМК" и модернизации рельсобалочного производства на "Евраз НТМК". Обновленные планы будут обнародованы на Дне инвестора.

Экономический кризис

При этом компания продолжает модернизацию и строительство новых производственных мощностей в Пуэбло (штат Колорадо) по производству рельсовой продукции, который был окончательно одобрен советом директоров в июне.

"Принимая во внимание ухудшение условий на российском стальном рынке, менеджмент компании реприоритезировал ключевые инициативы и проекты развития. Тем не менее, проект создания нового рельсового производства в Пуэбло движется по графику", - объяснил через пресс-службу президент Evraz Александр Фролов.

В I полугодии Evraz инвестировал в проекты развития $106 млн.

Ранее Evraz обещал до конца 2020 года принять окончательное решение по всем крупным инвестпроектам, объявленным осенью 2018 года, в том числе по проекту строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на ЗСМК производственной мощностью 2,5 млн тонн. Объем инвестиций в октябре в 2019 года был повышен до $647 млн с озвученных годом ранее $490 млн. В июне компания сообщила, что переносит на начало 2024 года планы по запуску ЛПК. Ранее его запуск был запланирован на 2023 год.

В числе заявленных крупных инвестпроектов компании также инвестиции в размере $480 млн в проект в Пуэбло и $215 млн - в модернизацию рельсобалочного производства на НТМК.

6 августа группа представила финансовый отчет за I полугодие и объявила, что выплатит промежуточные дивиденды в объеме $291,37 млн - по $0,2 на акцию, поскольку уверена в своем финансовом положении и перспективах.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов - 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер - около 2,8%.

Evraz Александр Фролов Пуэбло Колорадо

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