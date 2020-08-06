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EBITDA Evraz за полугодие упала на 27,6%, лучше прогнозов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года Evraz получил $1,073 млрд EBITDA по МСФО, показатель снизился на 27,6% в годовом измерении. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали падение EBITDA на 32%, до $1,014 млрд.

Полугодовая выручка группы снизилась на 18,8% и составила $4,983 млрд при прогнозе в $5,021 млрд.

Чистая прибыль Evraz за отчетный период выросла на 49%, до $513 млн против $344 млн годом ранее.

По итогам первого полугодия 2020 года чистый долг Evraz составил $3,73 млрд.

Capex за полугодие вырос на 9%, до $337 млн.

По итогам текущего года капзатраты запланированы на уровне $800 млн.

Совет директоров Evraz утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $291,37 млн - по $0,2 на акцию, сообщила компания. Это "отражает уверенность совета директоров в финансовом положении и перспективах группы", отмечается в сообщении.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 21 августа, выплата запланирована на 2 октября.

Дивидендная политика Evraz, принятая в марте 2018 года, подразумевает распределение между акционерами не менее $300 млн с выплатами два раза в год равными траншами (если коэффициент чистый долг/EBITDA не превысит 3х).

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов - 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер - около 2,8%.

Evraz

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