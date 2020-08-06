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Evraz задумался о досрочном расторжении контракта по "Сибуглемету"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Evraz не исключает возможность досрочного расторжения контракта на управление "Сибуглеметом", но решений по этому вопросу пока нет, сообщил журналистам президент компании Александр Фролов.

"Evraz будет рассматривать перспективы управления "Сибуглеметом". Мы не очень комфортно чувствуем себя в кризисной ситуации, когда для Evraz как для управленца возникают дополнительные риски, - сказал он. - Контракт на управление "Сибуглеметом" устроен таким образом, что возможно его досрочное расторжение. При этом долговая нагрузка не является значимым критерием. Но проблемы на рынке угля - один из аргументов, из-за которых Evraz рассматривает возможность отказа от управления. Решения пока не принято".

Evraz Сибуглемет

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