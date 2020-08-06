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В Петербурге разрешили работу аттракционов и зрелищные мероприятия

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил работу парков аттракционов под открытым небом, а также проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улицах города, следует из подписанного им постановления.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, разрешение вступает в силу 8 августа.

Уточняется необходимость использования средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции.

Также внесенные изменения уточняют условия работы торговых и торгово-развлекательных центров: их собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Как следует из ранее опубликованного постановления, запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в Петербурге сохраняется до 16 августа.

Петербург

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