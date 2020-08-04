Омбудсмен Петербурга нашел нестыковку в запрете митингов при разрешении забегов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга непоследовательны в том, что разрешают массовое спортивное мероприятие - марафон "ЗаБег", тогда как запрещают митинги и демонстрации, ссылаясь на угрозу коронавируса, считает региональный уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

Марафон с участием, по разным оценкам, от двух до восьми тысяч человек прошел 2 августа. Омбудсмен считает, что его разрешили преждевременно, поскольку эпидемиологическая ситуаци в Петербурге не нормализовалась, город находится на четвертом месте среди регионов по распространению COVID-19 в России.

Однако власти отказались согласовать акцию в поддержку хабаровчан 1 августа, и при попытке ее провести было задержано больше 20 петербуржцев, отметил Шишлов. Запрет массовых мероприятий действует в городе до середины августа.

Омбудсмен с самого начала пандемии называл обоснованными введенные в Петербурге ограничения, в том числе на свободу собраний, напомнили в аппарате уполномоченного.

Жители Хабаровского края с 11 июля протестуют против задержания избранного губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации заказных убийств, требуют его освобождения или хотя бы открытого суда над ним в Хабаровске. В выходные протесты в городе наиболее многочисленны. В знак солидарности с хабаровчанами жители других городов также выходят на несогласованные акции.