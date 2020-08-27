В Забайкалье сняли запрет на проведение массовых мероприятий

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края разрешил проводить массовые мероприятия в регионе, подписано соответствующее постановление, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

"Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Режим социальной дистанции и масочный режим при этом сохраняются.

По данным на утро 27 августа в Забайкальском крае зарегистрировано 4 тыс. 493 случая заражения коронавирусом. 4 тыс. 100 человек вылечены, 55 пациентов умерли