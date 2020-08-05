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Адвокат Ефремова назвал себя автором текста покаянного видеообращения

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что это он написал текст с извинениями и признанием вины, который его клиент записал на видео вскоре после смертельного ДТП на Смоленской площади.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Журналистам и суду адвокат не раз говорил о невиновности Ефремова. 30 июля он объяснил, что 20 дней собирал доказательства его невиновности, а затем "на повышенных тонах" убедил отказаться от признания вины.

Вечером 8 июля Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице в ту же ночь. Ефремова поместили под домашний арест и сейчас судят. По версии следствия, он был пьян. Сразу после задержания он вины не отрицал.

12 июля на YouTube-канале "Гражданин поэт" появилось видеообращение Ефремова, который попросил прощения у родственников погибшего, предложил им любую помощь, которую они готовы принять, и признался, что не понимает, как жить дальше.

В суде 5 августа Ефремов заявил, что вину не признает, поскольку не помнит, что произошло, а Пашаев предупредил суд о возможной фальсификации доказательств стороной потерпевших.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 05 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов МВД Москва Пресненский суд Сергей Захаров Эльман Пашаев

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