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Источник сообщил о перестрелке в ингушской Назрани

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Назрани идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"По улице Победы близ железнодорожного вокзала завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют", - добавил собеседник агентства.

По его словам, прилегающие к улице дороги на текущий момент заблокированы военными "Уралами". На место инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.

Сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге, вся территория оцеплена. По данным источника, возможно, идет боестолкновение с боевиками.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

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