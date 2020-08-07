В Ингушетии ликвидирован боевик

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В ходе боестолкновения, которое произошло в ночь на пятницу в Ингушетии, уничтожен один боевик, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются", - сказал собеседник агентства.

С 22:25 6 августа режим контртеррористической операции введен на территории города Назрань и части Малгобекского района.

В этих населенных пунктах введены временные ограничения.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в Назрани идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц. "По улице Победы близ железнодорожного вокзала завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют", - добавил собеседник агентства.

По данным источника, возможно, идет боестолкновение с боевиками.

По его словам, прилегающие к улице дороги на текущий момент заблокированы военными "Уралами". На место инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.

Сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге, вся территория оцеплена.

Как сообщил другой источник, спецмероприятия могут быть связаны с недавним убийством росгвардейца Увайса Алиева.