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Депутат Госдумы обещал добиваться встречи с задержанными в Белоруссии россиянами

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов, который в составе думской делегации поедет наблюдать за выборами в Белоруссии, хочет встретиться с задержанными россиянами, которых белорусские власти называют бойцами ЧВК "Вагнер".

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

"Меня этот вопрос очень интересует, это очень важный момент. Пока с точки зрения законности, насколько это возможно сделать - я не знаю, но я хочу посетить задержанных в Белоруссии граждан России", - сказал он.

По его словам, он имеет на это право как член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Кроме Шперова в группе наблюдателей Артем Туров ("Единая Россия") и Сергей Крючек ("Справедливая Россия"). Лидер делегации Казбек Тайсаев неожиданно отменил поездку, поскольку прошел тестирование и выяснилось, что он заразился коронавирусом.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. 29 июля было объявлено, что в стране были задержаны 33 гражданина России, бойцы ЧВК, которых забросили в Белоруссию для дестабилизации обстановки. Президент Александр Лукашенко заявил журналистам, что задержанные уже дают показания и говорят, что их направили в Белоруссию с приказом "ждать". В Москве говорят, что задержаны частные охранники, которые через Белоруссию летели в третью страну и ничего противозаконного не совершали.

Хроника 29 июля – 07 августа 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
ЧВК Вагнер Белоруссия Александр Лукашенко Госдума Павел Шперов

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