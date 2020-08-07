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Депутат Госдумы Тайсаев заразился коронавирусом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев отменил поездку в Белоруссию, потому что заразился коронавирусом.

Пандемия коронавируса

"У меня выявлен положительный результат на коронавирус, причем уже в третий раз, и я в связи с этим не поехал в Белоруссию", - сказал он "Интерфаксу".

Тайсаев должен был возглавить группу российских наблюдателей на президентских выборах 9 августа, говорил ранее председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Теперь группа поедет без него - это Павел Шперов (ЛДПР), Артем Туров ("Единая Россия") и Сергей Крючек ("Справедливая Россия").

"Замену Тайсаеву просто не успели оформить", - объяснил "Интерфаксу" источник в комитете. По его словам, перед поездкой в Минск на коронавирус протестировали всех участников группы.

Казбек Тайсаев Госдума Белоруссия коронавирус

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