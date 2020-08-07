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Пункт полиции откроют на Амурском ГПЗ после погрома из-за зарплат

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Численность сотрудников полиции в Свободном Амурской области увеличена после недавних беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), в дальнейшем на объекте появится отдельный пункт полиции, сообщил "Интерфаксу" начальник областного УМВД Константин Носков.

"Будет создан пункт полиции с дежурной частью круглосуточной, с несением службы непосредственно на территории Амурского ГПЗ. Сегодня мы на службу в этом районе привлекаем сотрудников территориальных органов внутренних дел Амурской области по графику в круглосуточном режиме. А в дальнейшем планируем создать там отделение, но его нужно укомплектовать", - сказал Носков.

Для формирования штата новой структуры может потребоваться несколько месяцев.

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13 июля на территории вахтового городка подрядной организации Renaissance Heavy Industries, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ, около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях этой и других компаний.К урегулированию конфликта были привлечены Росгвардия и ОМОН.

Причиной погрома стало возмещение расходов по оплате патентов на работу в РФ: стоимость патента (около 6 тыс. рублей) вычли из зарплаты, но собирались возместить в следующем авансе. Прокурорская проверка показала, что работодатель удержал из зарплаты более тысячи рабочих 14,4 млн рублей для оплаты патентов за два месяца.

По факту погромов возбуждены уголовные дела об участии в массовых беспорядках и хулиганстве.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ, который станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа, является ООО "Газпром переработка Благовещенск". На стройке занято около 30 тыс. человек.

Амурский ГПЗ

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