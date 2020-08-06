Подрядчик Амурского ГПЗ отправит в РФ 4,2 тыс. рабочих из Узбекистана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Турецкая компания Renaissance Heavy Industries - подрядчик Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) намерена предоставить работу на стройках в России 4,2 тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

По данным ведомства, делегация Renaissance Heavy Industries посетила Узбекистан. Она подчеркнула необходимость восстановления рынка труда после пандемии COVID-19, а также финансовой поддержки граждан Узбекистана, которые временно лишились работы в РФ.

13 июля во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области РФ произошел конфликт с участием граждан Узбекистана. Пресс-центр АГПЗ сообщил, что его причиной стал вопрос о возмещении оплаты за патенты на работу в РФ.

Ранее работодатель самостоятельно оформлял патенты на сотрудников, оплачивая их из своего бюджета. Но из-за изменений в собственной бухгалтерской системе стоимость патентов (5 924 рубля в месяц) была включена в размер оклада сотрудников - с предварительным автоматическим списанием этих средств в зарплате за месяц и последующим возмещением вместе с авансом.

Недовольство предварительным списанием стало причиной выступлений 300 сотрудников подрядной организации Renaissance Heavy Industries. Они нанесли ущерб части бытовых и административных помещений на территории вахтового городка.

Возбуждены два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "массовые беспорядки". 11 наиболее активных участников беспорядков были арестованы, все фигуранты - граждане Узбекистана.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск". На июнь 2020 года Амурский ГПЗ был построен на 63,4%. На проект мобилизовано порядка 29 тыс. строителей.