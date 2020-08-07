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СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске считают участниками частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СКР проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории республики Беларусь были задержаны граждане России", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом РФ "им будет дана соответствующая правовая оценка".

Как сообщалось, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых Минск считает членами ЧВК "Вагнер" и подозревает в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Ранее в пятницу тема задержания россиян была затронута в ходе телефонного разговора между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - сообщила пресс-служба Кремля.

Хроника 29 июля – 07 августа 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
СКР Светлана Петренко Белоруссия ЧВК Вагнер

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