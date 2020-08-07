Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - отмечается в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Пресс-служба информирует, что были "обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений".

Между тем, выступая на этой неделе в Минске с посланием парламенту и народу, Лукашенко заявил, что "Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские", и выразил сожаление по этому поводу.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - сказал тогда белорусский президент.

29 июля белорусские СМИ, а затем и высокопоставленные силовики заявили, что в стране задержаны 33 гражданина России. В Белоруссии заявляют, что это бойцы частной военной компании "Вагнер", заброшенные якобы для дестабилизации обстановки перед выборами. Киев подозревает большинство задержанных в участии в террористической организации и намерен просить об их экстрадиции.

4 августа в послании к народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что задержанные дали показания и признались, что в третью страну лететь не собирались, а были отправлены в Белоруссию с приказом "ждать".

МИД РФ потребовал отпустить задержанных.