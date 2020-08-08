Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

Посол РФ в Минске назвал задержание 33 россиян "аферой третьей страны"

Целью провокации, по его мнению, стало намерение ухудшить отношения России и Белоруссии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание под Минском 33 россиян было провокацией, организованной из третьей страны недругами России и Белоруссии с целью осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии президентских выборов.

В миреВ РФ сочли "украинской постановкой" задержание в Белоруссии 33 россиянЧитать подробнее

"Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси", - говорится в распространенном заявлении посла.

Дипломат отметил, что "в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители "прямолинейно" и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами".

"Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов - "из-за рубежа" - акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - подчеркнул Мезенцев.

"Справедливым и обоснованным" выходом из данной ситуации дипломат считает "скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой".

"Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период", - сказал посол.

Мезенцев также сообщил, что российские дипломаты 6-7 августа встретились с задержанными россиянами, которые по-прежнему не понимают причин задержания и предъявленных им обвинений в подготовке массовых беспорядков. Российский консул Роман Попов отметил, что задержанные не жалуются на проведение следственных действий, а режим содержания граждан РФ изменился в лучшую сторону.

Следственный комитет России тем временем заявил о готовности взаимодействовать с коллегами из Белоруссии по делу задержанных в республике россиян. В результате такой работы будут представлены "убедительные факты" о непричастности Москвы к "спектаклю", разыгранному по сценарию третьей страны", считает Мезенцев.

"Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране", - заявил посол.

Задержание группы россиян под Минском

29 июля в санатории под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские власти назвали их бойцами частной военной компании "Вагнер", которые якобы были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами.

Россия называет задержанных сотрудниками ЧОП, которые находились в Белоруссии транзитом и направлялись в Латинскую Америку.

Писатель Захар Прилепин, который был заместителем командира батальона в самопровозглашенной ДНР, заявил, что в списке задержанных есть имена тех, кто состоял в его батальоне. Киев подозревает большинство задержанных в участии в террористической организации и намерен просить об их экстрадиции.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

Хроника 29 июля – 08 августа 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
Россия Белоруссия Дмитрий Мезенцев ЧВК Вагнер Минск

Новости по теме

Новости

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Различия в данных оперштаба и Росстата по смертям от COVID объяснили методом учета

Выборы в США - 2020

Контрразведка США заявила о попытках РФ, КНР, Ирана повлиять на выборы

В Италии резко увеличилось число заражений коронавирусом

Что произошло за день: пятница, 7 августа

В Индии 14 человек погибли после выкатывания самолета за пределы ВПП

В Индии 14 человек погибли после выкатывания самолета за пределы ВПП

В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время"

В Индии самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и развалился

США ввели санкции против главы администрации Гонконга

США ввели санкции против главы администрации Гонконга

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');