Посол РФ в Минске назвал задержание 33 россиян "аферой третьей страны"

Целью провокации, по его мнению, стало намерение ухудшить отношения России и Белоруссии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание под Минском 33 россиян было провокацией, организованной из третьей страны недругами России и Белоруссии с целью осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии президентских выборов.

"Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси", - говорится в распространенном заявлении посла.

Дипломат отметил, что "в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители "прямолинейно" и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами".

"Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов - "из-за рубежа" - акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - подчеркнул Мезенцев.

"Справедливым и обоснованным" выходом из данной ситуации дипломат считает "скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой".

"Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период", - сказал посол.

Мезенцев также сообщил, что российские дипломаты 6-7 августа встретились с задержанными россиянами, которые по-прежнему не понимают причин задержания и предъявленных им обвинений в подготовке массовых беспорядков. Российский консул Роман Попов отметил, что задержанные не жалуются на проведение следственных действий, а режим содержания граждан РФ изменился в лучшую сторону.

Следственный комитет России тем временем заявил о готовности взаимодействовать с коллегами из Белоруссии по делу задержанных в республике россиян. В результате такой работы будут представлены "убедительные факты" о непричастности Москвы к "спектаклю", разыгранному по сценарию третьей страны", считает Мезенцев.

"Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране", - заявил посол.

Задержание группы россиян под Минском

29 июля в санатории под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские власти назвали их бойцами частной военной компании "Вагнер", которые якобы были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами.

Россия называет задержанных сотрудниками ЧОП, которые находились в Белоруссии транзитом и направлялись в Латинскую Америку.

Писатель Захар Прилепин, который был заместителем командира батальона в самопровозглашенной ДНР, заявил, что в списке задержанных есть имена тех, кто состоял в его батальоне. Киев подозревает большинство задержанных в участии в террористической организации и намерен просить об их экстрадиции.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.