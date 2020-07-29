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Посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании россиян

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Минске получило уведомление о задержании в Белоруссии российских граждан, сообщили в дипмиссии.

"Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России", - говорится в сообщении посольства.

Ранее председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил президенту страны Александру Лукашенко, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК "Вагнера".

Как сообщалось, Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Белоруссия РФ ЧВК Вагнера

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