Минтранс отметил, что дороги в ряде регионов подходят для скорости 150 км/ч

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дороги в некоторых регионах РФ подходят для движения транспорта с максимальной скоростью 150 км/ч, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих журналистам в пятницу.

"У нас в ряде регионов есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим, в первую очередь, про дороги высших технических категорий - 1А, 1Б, - возможно, вторая категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, по показателям радиусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться", - сказал он, добавив, что речь идёт не только о платных скоростных магистралях.

В качестве примера дороги, на которой технически возможна организация движения со скоростью 150 км/ч, глава Минтранса назвал открытый в пятницу реконструированный участок федеральной трассы Р-23 в обход Гатчины в Ленинградской области.

По словам Дитриха, в настоящее время при проектировании дорог используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. "Именно для них мы и прорабатываем повышение скорости движения", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, в начале июля 2020 года в ГИБДД заявили о возможности увеличения порога скоростного режима для автомобилистов на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс - до 150 км/ч.

"Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 км/ч - это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой", - отмечал тогда заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

По его словам, существуют определенные сложности в проведении эксплуатационных дорожных работ по текущему содержанию. "Те документы, стандартизации, которые действуют в дорожной отрасли и, в частности, в госкомпании, пока рассчитаны на скорость 130 км/ч", - говорил представитель ГИБДД.

"Поэтому, я думаю, в ближайшей перспективе можно вполне говорить про увеличение скорости 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч", - отмечал он.

Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что в госкомпании рассматривается вопрос об увеличении скоростного лимита на платных трассах до 150 км/ч. Он отметил, что увеличение скоростного режима до 150 км/ч может коснуться, в частности, участков трасс М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и М-4 "Дон".