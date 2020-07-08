В ГИБДД допустили увеличение порога скорости на некоторых участках дорог до 130 км/ч

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В ГИБДД заявили о возможности увеличения порога скоростного режима для автомобилистов на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс - до 150 км/ч.

Как сообщил в среду заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, идею увеличения порога скорости на высокоскоростных участках до 150 км/ч ранее озвучил председатель правления Государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 км/ч - это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой", - сказал Понарьин в рамках онлайн-форума "Комсомольской правды".

Он отметил, что документы, которые действуют в дорожной отрасли и, в частности, в госкомпании, пока рассчитаны на скорость 130 км/ч. "Поэтому, я думаю, в ближайшей перспективе можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч", - заключил Понарьин.

Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что в госкомпании рассматривается вопрос об увеличении скоростного лимита на платных трассах до 150 км/ч. Он отметил, что увеличение скоростного режима до 150 км/ч может коснуться, в частности, участков трасс М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и М-4 "Дон".