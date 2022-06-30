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Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о необходимости увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч.

"Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать", - сказал Черников журналистам на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что инициатива повышения скорости на автострадах со 110 км/ч до 130 км/ч принадлежит МВД. При этом после увеличения скоростного порога аварийность на данных участках дорог не выросла.

"Нет, не выросла. Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит", - заявил представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению Черникова, "лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать".

МВД ГИБДД Михаил Черников
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