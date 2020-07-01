Сотрудники ГАИ выписали с начала года почти 40 млн штрафов за превышение скорости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Порядка 40 млн административных штрафов за превышение скоростного режима от 20 до 40 км/ч получили водители в России за пять месяцев этого года, сообщил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

"Если посмотреть на статистику этого года, за 5 месяцев чаще всего водители получали штрафы как раз за превышение скорости от 20 до 40 км/ч (39 миллионов административных штрафов). За превышение от 40 до 60 км/ч - 1,1 миллиона", - сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты".

Черников отметил, что один миллион штрафов за этот период было выписано за непристегнутый ремень безопасности. При этом 3 млн раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку и 1,2 млн - стоп-линию, красный сигнал светофора, пояснил глава Госавтоинспекции.

По его словам, большинство штрафов было вынесено благодаря работе систем фотовидеофиксации.

"Более 85% из них вынесено именно системами фотовидеофиксации, - заявил глава ГИБДД. - Понятно, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей".

Главными причинами смертности на дорогах Черников назвал нарушения ПДД водителями, из-за чего погибают практически 85% участников дорожных аварий.

Как сообщил глава Госавтоинспекции, каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое - с нарушением скоростного режима, каждое шестое - с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части. Каждое десятое ДТП происходит с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, отметил он.

По его словам, МВД России подготовило изменения в ПДД, которые предполагают установление нового обозначения комплексов фотовидеофиксации с помощью информационных знаков "Фотовидеофиксация".

"На загородных участках дорог комплексы планируется обозначать знаками на расстоянии 150-300 м до зоны контроля, а при въезде в населенные пункты такой знак будет устанавливаться со знаками "Начало населенного пункта", - добавил Черников.