В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад

Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В июне нынешнего года в России умерло на 25 тыс. больше человек, чем в июне прошлого года, сообщил Росстат. По данным ведомства, в июне этого года в стране умерло 162 758 человек (в июне 2019 года - 137 237 человек).

За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тыс. 503 человека). Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%, отмечают в Росстате.

Основной причиной смерти коронавирус в июне стал у 5448 человек. Предполагается основной причиной смерти, но пока идет расследование - еще у 1589, повлиял на развитие иных болезней, ускоривших смерть - у 1399, а был диагностирован, но никак не повлиял на летальный исход - у 3481 (всего - почти 12 тыс. человек, у которых был коронавирус).

В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии, отмечает Росстат. В частности, в Москве в июне зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (снижение на 42,8%). Случаев, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в июне в Москве зафиксировано 784, а в мае - 980 (снижение на 20%).

В июне Росстат также зафиксировал снижение рождаемости. Естественная убыль населения за месяц составила 44 261 человек, а за полгода - 265,6 тыс. человек.

За первое полугодие 2020 года рождаемость снизилась на 5,4% (родилась 681 тыс. детей, в июне - 118 тыс., в июне прошлого года - 119 тыс.), а смертность выросла на 3,1%.

Число браков в июне, по сравнению с маем этого года, выросло более чем в четыре раза - с 15 074 до 68 408. В трех регионах страны число браков превысило показатель июня прошлого года.

Однако в целом за первое полугодие 2020 года число заключенных браков сократилось по сравнению с январем-июнем 2019 года на 25%.

В июне 2020 года зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. За первое полугодие 2020 года, число разводов снизилось по сравнению с январем-июнем прошлого года на 25,7% - с почти 297 тыс. до 220,7 тыс.