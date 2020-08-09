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У посольства Белоруссии в Петербурге митингуют не успевшие на выборы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать на выборах президента республики, устроили в воскресенье стихийный митинг у отделения посольства страны в Санкт-Петербурге

Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся требуют открыть посольство и дать им возможность отдать свой голос.

"Я простоял с 11 утра, мне так и не удалось войти. Здесь большинство таких: проголосовали, может, человек 300", - рассказал "Интерфаксу" один из протестующих.

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Некоторые активисты выкрикивают оппозиционные лозунги, некоторые пытались перекрыть дорогу.

Волонтеры обходят собравшихся и собирают подписи под жалобой о нарушении прав избирателей.

Как рассказал "Интерфаксу" один из активистов, на участке была только одна кабинка для голосования.

У посольства находятся полицейские, они призывают собравшихся разойтись и предупреждают об административной ответственности за участие в несогласованном мероприятии. К 20:30 мск к дипмиссии стянули дополнительные наряды силовиков. Задержанных, по наблюдению корреспондента, пока нет.

К 20:45 толпа начала расходиться. Некоторые заявляют, что будут находиться у посольства до объявления результатов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, избирательные участки закрылись в 20:00. По данным государственных экзит-полов, 79,7% голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко.

Белоруссия Петербург

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