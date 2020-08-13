Анталья приняла свыше 60 тысяч российских туристов за три дня

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тыс. российских туристов, сообщают турецкие СМИ.

Как пишет издание Turizm Gazetesi, в минувший понедельник, 10 августа, в Анталье приземлились 80 самолетов из России, на рейсах прибыло более 23 тыс. туристов.

Тем временем губернатор провинция Анталья Эрсин Языджы, которого цитирует агентство Anadolu, заявил, что 11-12 августа регион принял около 40 тыс. россиян. "11 августа прибыло 22 тыс. российских туристов. В среду мы приняли 17,5 тыс. граждан РФ. Среднее количество туристов, прибывающих в Анталью, выросло с 10 до 35 тыс. за счет запуска чартеров из России. Надеюсь, в ближайшее время приедут гости из Германии, и туризм значительно оживится", - сказал Язхыджы.

Таким образом, за три дня число российских туристов в Анталье составило более 63 тыс. Как отметил Языджы, Анталья - один из самых безопасных курортов, поскольку соблюдает все санитарные меры. Обращая внимание на то, что в провинции выявлено наименьшее число зараженных коронавирусом, он заверил, что туристам не стоит опасаться поездки на отдых.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа, сначала были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа - прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум.