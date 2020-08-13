Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Анталья приняла свыше 60 тысяч российских туристов за три дня

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тыс. российских туристов, сообщают турецкие СМИ.

Как пишет издание Turizm Gazetesi, в минувший понедельник, 10 августа, в Анталье приземлились 80 самолетов из России, на рейсах прибыло более 23 тыс. туристов.

Тем временем губернатор провинция Анталья Эрсин Языджы, которого цитирует агентство Anadolu, заявил, что 11-12 августа регион принял около 40 тыс. россиян. "11 августа прибыло 22 тыс. российских туристов. В среду мы приняли 17,5 тыс. граждан РФ. Среднее количество туристов, прибывающих в Анталью, выросло с 10 до 35 тыс. за счет запуска чартеров из России. Надеюсь, в ближайшее время приедут гости из Германии, и туризм значительно оживится", - сказал Язхыджы.

Таким образом, за три дня число российских туристов в Анталье составило более 63 тыс. Как отметил Языджы, Анталья - один из самых безопасных курортов, поскольку соблюдает все санитарные меры. Обращая внимание на то, что в провинции выявлено наименьшее число зараженных коронавирусом, он заверил, что туристам не стоит опасаться поездки на отдых.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа, сначала были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа - прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум.

Анталья Турция Эрсин Языджы

Новости по теме

Новости

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков

Вооруженные люди покинули офисы "Яндекса" в Минске

Вооруженные люди покинули офисы "Яндекса" в Минске

СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у "Яндекса" их сотрудниками

В Брюсселе призвали Лукашенко остановить насилие и начать перемены

В Брюсселе призвали Лукашенко остановить насилие и начать перемены

В Госдуме потребовали защитить сотрудников "Яндекса" в Белоруссии

ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди

В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди

ЦИК сообщил, что Лукашенко получил в Минске 64,5% голосов, Тихановская - 14,9%

В Белоруссии с 9 по 12 августа задержали более 60 журналистов

В Белоруссии с 9 по 12 августа задержали более 60 журналистов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');