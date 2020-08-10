Рогозин счел курьезом полеты США в космос на российских "Союзах"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - США сами разрушили свою пилотируемую космическую программу в 2011 году и должны быть благодарны России за возможность все эти годы летать на МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Они потеряли два экипажа погибшими, они фактически разрушили свою пилотируемую программу, они совершили преступление по большому счету, оставив себя без транспортной системы. И потом стали покупать у нас места", - сказал Рогозин в программе "Личные связи", опубликованной в YouTube-канале журналиста Юрия Костина.

Комментируя первый за девять лет пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС) американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, он заявил, что не считает это сенсацией, и напомнил, что полет должен был состояться еще несколько лет назад.

"Это вообще курьез, что великая Америка, самая богатая страна в мире, больше нас в 2,5 раза по населению, (в которой есть - ИФ) огромное количество частных высокотехнологичных компаний, 9 лет летала на нашем "Союзе". Кстати, не очень прилично с их стороны было после этого еще поплевывать в нашу сторону. Надо было сказать: "Спасибо, дорогие товарищи, друзья, россияне", - сказал глава "Роскосмоса".

Он заявил, что сама возможность попасть астронавтам на американский сегмент МКС, которую предоставляет Россия, бесценна.

"Мы могли бы и не продавать эти места, на самом деле. И тогда сколько бы они готовы были заплатить за одно кресло? Не $20 млн, не $40 млн, по миллиарду можно было бы брать за каждое кресло. Поэтому, когда они говорят, что они типа за все заплатили, это нечестно с их стороны. Как большая страна, они должны быть гораздо более великодушными, а не заниматься мелочными подсчетами денег и так далее", - заявил он.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с "Роскосмосом" о доставке нынешней осенью американского астронавта на МКС.