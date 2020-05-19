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Греф спрогнозировал падение ставок по ипотеке на "вторичку" до конца года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ставки по ипотеке на жилье на вторичном рынке будут до конца года падать, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Что касается ипотеки на "вторичке", то тоже ставки будут падать до конца года. Пока не видно тренда с повышением инфляции. И, соответственно, прогноз Центрального банка, собственно говоря, официальный прогноз о том, что ставки будут падать, вслед за этим, конечно, будут падать и ставки на рынке ипотеки. Поэтому в этом смысле прогноз благоприятный", - сказал Греф на пресс-конференции во вторник.

Также он напомнил о запущенной госпрограмме субсидирования ставок по ипотеке до 6,5%, эта программа будет влиять на ставки на рынке кредитов на недвижимость в новостройках.

"Ставки не просто упадут, а резко упадут, для новостроек она будет действовать. На мой взгляд, будет прекрасная возможность получить ипотеку в новостройках, и я вижу это как важную меру и как с точки зрения решения жилищного вопроса людей, и для сохранения занятости в строительном секторе", - сказал финансист.

Сбербанк ранее объявил, что с 12 мая по 30 июня снизит ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта (п.п.) при использовании сервиса "Электронная регистрация". Максимальный дисконт при использовании сервисов "ДомКлик" от Сбербанка составит 0,6 п.п. По данным финансового конгломерата, минимальные ставки сейчас составляют по кредитам на жилье в новостройке от 5,9% годовых, на квартиры на вторичном рынке - от 7,8% годовых.

Сбербанк Герман Греф

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