Сбербанк организовал выдачу ипотеки на дому

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России сообщил, что организовал оформление ипотечного кредита на дому с выездом сотрудника банка.

Сотрудники в масках будут приезжать к клиенту домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. Остальные вопросы по выбору и регистрации жилья можно будет решить онлайн на сайте "ДомКлик".

Директор этого дивизиона Николай Васев через пресс-службу отметил, что многие клиенты "зависли" посреди сделок, и банк может им помочь.

Ранее 14 апреля президент Владимир Путин заявил, что число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало в первую неделю апреля, в том числе в системообразующих банках.