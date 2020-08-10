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Сафронову запретили звонки и свидания с близкими

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следователь запретил арестованному по делу о госизмене журналисту Ивану Сафронову звонки и свидания с близкими, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Сегодня один из адвокатов - Даниил Никифоров - смог попасть к Ивану в СИЗО "Лефортово". Иван чувствует определенную информационную изоляцию, поскольку у него нет интернета, а свидания с близкими и телефонные звонки следователь Александр Чабан запретил", - сказал Павлов.

По словам Павлова, несмотря на просьбы к руководству изолятора, адвокат не смог встретиться с Сафроновым в отдельном кабинете. "Встреча проходила через стеклянную перегородку по телефону, поэтому предметно обсудить обвинение не представилось возможным", - пояснил Павлов.

Также защитник отметил, что Сафронов до сих пор не получил чайник и кипятильник, переданные родственниками и знакомыми через бюро передач. "Администрация по какой-то причине не выдает, поэтому выпить чаю можно только по расписанию", - сказал Павлов.

Адвокат подчеркнул, что Сафронов по-прежнему не понимает сути своего обвинения из-за его неконкретности.

"Из позитива: у Ивана рабочее настроение, он в целом здоров, с сокамерником конфликтов нет - поддерживают друг друга, пишет письма по сотне в неделю", - заключил Павлов.

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Близкие Сафронова организовали кампанию в его поддержку.

Хроника 07 июля – 10 августа 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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