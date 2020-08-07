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На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката "Команды 29" Евгения Смирнова, который защищает обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Дело журналиста Ивана Сафронова

"Мне поступило уведомление о том, что в отношении меня возбуждено дисциплинарное производство. Заседание квалификационной комиссии по нему состоится 31 августа. Другим адвокатам такие уведомления пока не приходили", - рассказал Смирнов.

Он считает, что это означает только то, что палата сочла формально обоснованным соответствующее представление Минюста. "Это не означает, что по делу уже принято какое-то решение", - подчеркнул он.

По словам адвоката, после заседания заключение квалификационной комиссии будет направлено в совет адвокатской палаты, которая примет итоговое решение по его делу. Он выразил надежду, что производство в его отношении будет прекращено.

Управления Минюста по Москве, Петербургу и Ленобласти направили в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова, а также Смирнова. В Минюсте сделали это по обращениям ФСБ. Следствие спецслужбы утверждает, что адвокаты незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Адвокаты считают это попыткой надавить на защиту. В Минюсте считают, что они нарушили требования части 3 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных предварительного расследования), а также нарушили кодекс профессиональной этики.

Павлов на следующий день после ареста Сафронова говорил, что адвокаты собираются не давать подписку о неразглашении материалов следствия, чтобы иметь возможность комментировать дело. Подписку о неразглашении гостайны они дали.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката "Команды 29" Евгения Смирнова, который защищает обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

"Мне поступило уведомление о том, что в отношении меня возбуждено дисциплинарное производство. Заседание квалификационной комиссии по нему состоится 31 августа. Другим адвокатам такие уведомления пока не приходили", - рассказал Смирнов.

Он считает, что это означает только то, что палата сочла формально обоснованным соответствующее представление Минюста. "Это не означает, что по делу уже принято какое-то решение", - подчеркнул он.

По словам адвоката, после заседания заключение квалификационной комиссии будет направлено в совет адвокатской палаты, которая примет итоговое решение по его делу. Он выразил надежду, что производство в его отношении будет прекращено.

Управления Минюста по Москве, Петербургу и Ленобласти направили в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова, а также Смирнова. В Минюсте сделали это по обращениям ФСБ. Следствие спецслужбы утверждает, что адвокаты незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Адвокаты считают это попыткой надавить на защиту. В Минюсте считают, что они нарушили требования части 3 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных предварительного расследования), а также нарушили кодекс профессиональной этики.

Павлов на следующий день после ареста Сафронова говорил, что адвокаты собираются не давать подписку о неразглашении материалов следствия, чтобы иметь возможность комментировать дело. Подписку о неразглашении гостайны они дали.

На момент задержания 7 июля Сафронов был советником гендиректора "Роскосмос". До этого он работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях". Ему вменяют госизмену. Он арестован.

Павлов говорил, что материалы на журналиста следствие ФСБ получило от СВР. По словам адвокатов, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовала чешская разведка. В 2017 году он по ее поручению собрал и передал ей засекреченные данные о поставках оружия и о действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие. Детали обвинения Сафронову и его адвокатам не раскроют до завершения расследования.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В ФСБ официально это отрицают. Близкие и коллеги Сафронова ведут кампанию в его поддержку.

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

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Хроника 07 июля – 07 августа 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов ФСБ Минюст Петербург Ленинградская область Москва Иван Павлов Евгений Смирнов

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