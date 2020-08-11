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В российских вузах обучение начнется 1 сентября

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В российских вузах учебный год начнется 1 сентября, а иностранцев будут допускать к занятиям только после двухнедельного карантина и тестов на коронавирус, объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее было объявлено, что в школах учебный год начнется очно.

Пандемия коронавируса

"В абсолютном большинстве вузов планируем 1 сентября учебный год в традиционном формате при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок", - заявил глава Минобрнауки.

Маски можно будет снимать при проведении лекций и на занятиях творческой направленности, добавил он.

Занятия физкультурой будут проводить в основном на улице, добавил чиновник.

В помещениях вузов будут регулярно провоодить дезинфекцию воздуха и мерить студентам температуру.

Студентов с хроническими заболеваниями могут перевести на индивидуальные планы учебы, а сотрудникам из групп риска разрешат работать дистанционно.

Готовить студенческие общежития и организовывать питание для студентов чиновники обещают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. По словам Фалькова, в учебных корпусах и общежитиях вузов уже проводят проводят профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 11 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки коронавирус Валерий Фальков

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