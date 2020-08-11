"Росатом" назвал сроки обезвреживания ртутного цеха "Усольехимпрома"

Заброшенное предприятие "Усольехимпром" Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" намерена к сентябрю 2021 года провести ликвидацию и рекультивацию цеха ртутного электролиза на промплощадке закрытого ООО "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев во время посещения с врио губернатора региона Игорем Кобзевым территории предприятия во вторник.

"К 1 сентября 2021 года площадка будет приведена в безопасное состояние", - сказал Лебедев.

Как сообщалось, вся производственная деятельность на промплощадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году.

Самым опасным объектом на его территории считается цех ртутного электролиза - в 1998 году он был закрыт как нерентабельный. По оценкам экспертов, на территории цеха может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.

Общая площадь территории "Усольехимпрома" составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. В собственности Иркутской области находится территория в 1,24 га из 610 га. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частная собственность.

Правительство РФ в 2019 году определило федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (в настоящее время ФГУП "Федеральный экологический оператор", структура ГК "Росатом").

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

В январе 2020 года врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель гендиректора ФГУП "РосРАО" (в настоящее время ФГУП "Федеральный экологический оператор", структура "Росатома") Максим Корольков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание условий по безопасному обращению с отходами I и II класса и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.