На срочные меры по ликвидации отходов "Усольехимпрома" выделят 400 млн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит в 2020 году 400 млн рублей на первоочередные меры по ликвидации отходов "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском. Как сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, межведомственная рабочая группа 14 августа утвердила список первых шагов.

В него вошли демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории промплощадки. Там должны привести в безопасное состояние пять аварийных емкостей, содержащих отходы I и II классов опасности, организовать хранение этих отходов и утилизацию. Эти работы должны быть завершены уже в 2020 году.

Также до конца года должны быть установлены противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары. До конца 2020 года нужно ликвидировать первые три скважины глубинного захоронения отходов, а всего до конца 2021 года будут законсервированы 12 скважин.

Еще в перечень срочных мер вошли работы по извлечению грунтов, загрязненных ртутью, их обработка реагентами и подготовка к утилизации.

К концу 2021 года должен быть подготовлен проект рекультивации всей загрязненной территории.

На заседании группы представители Росгвардии сообщили, что взяли промплощадку под охрану. МЧС России завезло в Усолье-Сибирское необходимый резерв. На территории предприятия налажен круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды.

"Усольехимпром" построили в 1936 году рядом с месторождением каменной соли. Еще в советские годы очистные сооружения предприятия перестали справляться с очисткой промышленных стоков. В 90-е и 2000-е годы отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Помимо этого, отходы производства закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.

В 2020 году врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал правительство решить проблему аварийного предприятия и опасных для экологии отходов. Президент Владимир Путин 30 июля возмутился, что ситуацией никто давно не занимался и проблема замалчивалась и потребовал составить планы первоочередных мер по решению проблемы и долгосрочной работы по восстановлению экологического благополучия.