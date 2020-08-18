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Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Гренландские киты в бухте Врангеля в Хабаровском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил правительству ввести налоговый вычет для туристов, путешествующих по Дальнему Востоку по пакетным турам на срок от трех дней. Он сказал об этом на правительственной комиссии в Благовещенске.

Максимальную сумму возврата он предложил ограничить 26 000 рублей на человека. Эту сумму он назвал соизмеримой "с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" по перелету на Дальний Восток".

Введение этого вычета "даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период", считет Дегтярев. По его словам, необходимо "направить туристический поток с запада на восток".

"Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом. (...) Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю, Михаил Владимирович (Мишустин - премьер-министр - ИФ). Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций России (территория с удобствами, средствами обслуживания и услугами для нужд туристов - ИФ). Конкурс проводился АСИ (Агентство стратегических инициатив - ИФ) и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост", - сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев Хабаровский край Аэрофлот Михаил Мишустин

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