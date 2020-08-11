Рост случаев COVID-19 в Хабаровске связали с массовыми протестами

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рост числа заболевших COVID-19 зафиксирован в Хабаровске, что может быть связано, в том числе, с проведением несанкционированных акций в городе с участием большого количества людей, сообщает мэрия во вторник.

"С начала пандемии в регионе умерло 73 человека с этим диагнозом. А на прошлой неделе практически каждый день регистрировались летальные случаи по COVID-19. Более того, если ранее коэффициент распространения коронавируса в краевом центре составлял 0,9; 0,6; 1,2, то сегодня он вырос до 1,88 (в крае коэффициент - 0,9). Это может быть связано с участием людей в массовых мероприятиях и другими причинами", - сообщила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик на заседании городского оперативного штаба.

По ее словам, по состоянию на 10 августа, всего в Хабаровском крае зарегистрировано 8 556 случаев коронавирусной инфекции. При этом большинство заболевших - 72,7% - хабаровчане.

Скорик подчеркнула, что в городе сохраняется также значительное количество семейных очагов инфекции, многие заражаются на рабочих местах. В связи с этим мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что необходимо продолжать все профилактические мероприятия.

"Да, люди устали, это понятно. Но болезнь есть болезнь, и только вместе мы сможем ее преодолеть. Поэтому нам нельзя ослаблять работу по профилактике коронавирусной инфекции, необходимо контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте, противоэпидемиологические мероприятия в заведениях общепита, в детских лагерях, контролировать обработку мест общего пользования, работать по всем направлениям. Надо отнестись к этому самым серьезным образом", - подчеркнул Кравчук.

По информации мэрии, в Хабаровске для оказания медицинской помощи больным COVID-19 развернуто 902 койки. Сегодня они заполнены на 66,5%.

Массовые акции проходят в Хабаровске с 11 июля, их участники выражают поддержку бывшему губернатору края Сергею Фургалу, который был задержан и арестован по обвинению в организации заказных убийств.

В конце июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона прекратить несанкционированные акции, отметив, что протесты могут привести к ухудшению ситуации с коронавирусом.