Дегтярев остановил приватизацию в Хабаровском крае

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев "до особого распоряжения" приостановил приватизацию. Он сообщил об этом в инстаграме.

"Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество в этом году и в следующем году. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет", - пообещал чиновник, не уточнив, о чем и о ком речь.

В плане приватизации на 2020 год на сайте краевого Министерства имущественных отношений были указаны недвижимое и движимое имущество, земельные участки, несколько дорогих иномарок, которыми пользовались чиновники представительства края в Москве и ряда краевых министерств и ведомств в Хабаровске.

Уволенный губернатор Сергей Фургал также хотел продать яхту "Виктория", принадлежащую краевой администрации. Но даже после того, как ее цена была снижена с 60 млн рублей вдвое, покупателей на нее не нашлось.