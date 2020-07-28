Дегтярев призвал постепенно сворачивать протесты в Хабаровске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона прекратить несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.

"Мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны, с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать. Я призываю граждан беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не выходить на несанкционированные мероприятия", - сказал Дегтярев во вторник на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

"Уверен, что все акции, которые проходят в крае, они абсолютно были, поначалу по крайней мере, неорганизованными, стихийными. Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы, мы их все фиксируем вместе с органами госбезопасности. Ведется наблюдение, работает в том числе система распознавания лиц. Все эти люди понятны, с ними идет работа. Но это, к сожалению, не имеет ничего общего с праведным гневом, с желанием хабаровчан защитить Сергея Ивановича Фургала", - сказал Дегтярев.

Врио хабаровского губернатора также обратил внимание, что несанкционированные акции создают угрозу стабильности в регионе. "Сегодня у нас сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проводимыми несанкционированными акциями. Меня этот вопрос волнует не только потому, что Сергей Фургал мой товарищ, однопартиец. Он попал в сложную жизненную ситуацию, и партия ему помогает в лице председателя Владимира Вольфовича Жириновского", - отметил Дегтярев.

"Но и потому что у нас есть угрозы и общественной безопасности в этой связи сегодня, и угрозы и риски распространения коронавирусной инфекции. И вообще угрозы раскачки в целом стабильности и общественно-политической ситуации в крае", - подчеркнул чиновник.

Он поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности на несанкционированных акциях. "То, что до сегодняшнего дня у нас все провокации, попытки увести этот протест в защиту Сергея Фургала в сторону экстремизма, пресекаются, за это огромное спасибо правоохранителям и всем хабаровчанам. Это действительно редкий случай, когда такие акции ежедневные происходят без серьезных инцидентов. Но это ведь не вечно. Найдется "горячая голова", которая прилетит к нам из другого региона, и могут быть проблемы", - сказал Дегтярев.

Он попросил депутатов говорить с людьми и успокаивать их. Дегтярев также сообщил, что уже неделю принимает дела и видит в регионе немало проблем.

"Занимаюсь в настоящий момент внутренним аудитом, практически принимаю дела уже неделю. Край очень большой, у нас очень много проблем с вами, и в бюджетной сфере, по исполнительской дисциплине, но мы справимся. Я в этом уверен", - добавил врио губернатора.

Ранее во вторник Дегтярев также заявил, что считает нормальным, что жители края выступают в поддержку Фургала. Вместе с тем врио губернатора призвал местных жителей не участвовать в стихийных акциях протеста. Он, в частности, рассказал, что на субботнем митинге 25 июля было изъято несколько ножей и топор.

Дело Фургала

О задержании Фургала Следственный комитет РФ сообщил 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы РФ от ЛДПР Дегтярев.