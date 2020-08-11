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Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив
Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Садоводы Кубани" предложили Минсельхозу ввести квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая до 40%, пишет "Коммерсантъ". В министерстве "Интерфаксу" обещали рассмотреть эту идею с учетом обеспечения продбезопасности и сохранения стабильных цен.

"Предложения будут рассмотрены в установленном порядке, - сказали в Минсельхозе. - Ограничение импорта требует тщательной оценки воздействия этой меры на продовольственный рынок и финансово-экономического обоснования последствий".

Союз "Садоводы Кубани" предложил министру Дмитрию Патрушеву ввести квоты на периоды сбора урожая и реализации товара местных производителей из хранилищ. Так, для яблок это предлагается сделать в сентябре-октябре и январе-апреле, а для слив - с третьей декады июля по первую декаду сентября. В союзе считают, что в этот период на рынке российские плоды должны занимать 60%, а импортные - 40%.

Они объяснили, что основные страны-экспортеры яблок и слив субсидируют их производство, что позволяет производителям снижать цены. По данным союза, средняя оптовая цена на иностранные яблоки в 2019 году снизилась на 8,3%, до $0,56 за 1 кг, тогда как издержки российских производителей растут, а рентабельность бизнеса снижается на 37,9% за шесть лет.

Избыток импорта на рынке приводит к снижению цены на российские яблоки и сливы, при этом магазины продают их же в три раза дороже выше средней закупочной цены. Введение квот позволит избавить рынок от избытка плодов и мотивирует ритейлеров повышать закупочные цены на местные плоды, не поднимая ценник на полке, считают в союзе.

По данным Федеральной таможенной службы, Россия в первом полугодии импортировала 611,1 тыс. тонн яблок, что на 2,6% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении импорт вырос на 26,2%, до $468,9 млн.

В апреле-мае российские производители серьезно пострадали от возвратных заморозков. Только на Кубани четыре волны таких заморозков уничтожили от 60% до 80% урожая плодовых культур. В общей сложности на Кубани плодовые насаждения пострадали на площади 20 тыс. га, из них на 6 тыс. га урожай уничтожен почти полностью. "Если мы в прошлом году собрали 382 тыс. тонн, то в текущем планируем собрать всего 150 тыс. тонн", - говорил ранее "Интерфаксу" гендиректор "Садоводов Кубани" Николай Щербаков.

По данным Росстата, в июле яблоки подорожали на 7,4%. Минсельхоз ранее объяснил это более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев Садоводы Кубани Кубань

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