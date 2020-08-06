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Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на яблоки в РФ связан с более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах, считают в Минсельхозе.

"Сбор яблок в Южном и Северо-Кавказском округах в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике. Период массовой уборки основных видов семечковых культур еще не вышел в активную фазу, собрано менее 3% от запланированного в прогнозе", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, по данным Росстата, в июле яблоки подорожали на 7,4%.

Минсельхоз также сообщил, что в этом году из-за весенних заморозков не стоит ожидать рекордного урожая плодов. Их сбор прогнозируется на уровне среднего за последние 5 лет показателя – порядка 1 млн тонн.

По оценке Минсельхоза, плодовые культуры погибли на 0,78 тыс. га, что составляет не более 1% от общей площади многолетних плодовых насаждений.

В целом же, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в июле снижались.

Как считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, мнение которого приводит Минсельхоз, сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в этом году началось несколько позднее, чем в прошлом году. Это связано со смещением сроков сбора урожая.

"В ближайшее время ожидаем сохранения тенденции по снижению цен на плоды и овощи", - заявил он.

Минсельхоз

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