Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в страну в III и IV кварталах и I квартале следующего года.

По инициативе Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края ввоз фруктов в Россию должен быть разрешен только во II квартале, а пошлины на эту продукцию должны быть увеличены.

Среди предложений Ассоциации также тарифные квоты на яблоки, которые поставляются из третьих стран, а также снижение НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.

Соответствующий документ был направлен вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

Журналистам об этой инициативе также рассказал генеральный директор ООО "Сад-гигант Ингушетия" Замир Балкизов ("Сад-гигант" - крупный российский производитель яблок). Он констатировал, что в России достаточно своих хороших яблок и косточковых фруктов. При этом страна является самым крупным в мире импортером яблок, причем ввозятся они с Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию, указал Балкизов. То есть из стран, откуда импорт запрещен, в том числе в рамках продуктового эмбарго.

В свою очередь в Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья констатируют, что с начала сбора урожая и до конца года в Россию массово ввозят дешевые импортные фрукты (в том числе, из Молдавии, Сербии, а также через Белоруссию в порядке реэкспорта). Низкие цены, обусловленные отсутствием хранилищ в этих странах, вредят отечественным производителям, которые также страдают от нехватки площадей для хранения.

Союз "Садоводы Кубани" в своем письме на имя Гордеева приводят расчеты, согласно которым, в 2018 году оптовые цены на импортные яблоки составили 38,58 рубля за 1 кг. А себестоимость производства отечественных плодов - 32 рубля, оптовая цена на них была не выше 38 рублей за кг. По оценкам садоводов, для обеспечения уровня доходности, соответствующего расширенному воспроизводству, оптовая цена должна составлять 52 рубля за кг. Розничная цена яблок в супермаркетах составлял более 82 рублей за кг.

По данным Росстата, в 2018 году валовой сбор косточковых в РФ составил 615,6 тыс. тонн против 509,1 тыс. тонн в 2017 году, семечковых - 1,997 млн тонн против 1,512 млн тонн соответственно.

Представитель Гордеева сообщил, что в секретариате вице-премьера пока не получали этих писем.